Porto Rubino, tappa a Monopoli: nella notte la musica di Ayane, Silvestri e gli altri

Il porto è sicuro, Monopoli; i legni solidi (con le loro vele); il capitano, Renzo Rubino, è di lungo corso. E i passeggeri tanto attesi. Questa sera la seconda tappa del viaggio dell’artista lungo le coste della sua Puglia accoglie a bordo, come sempre avviene, tanti ospiti tra cui Malika Ayane, voce d’oro della canzone italiana e Daniele Silvestri, erede indiscusso del cantautorato romano. Ayane sarà in gran forma: da pochissimi giorni circola il suo nuovo singolo, “Una ragazza”, civettuola canzone scritta con Pacifico e Andrea Bonomo strizzando un occhio all’estate degli anni del miracolo economico, quanto ad impronta musica, e l’altro occhio alla tenerezza delle donne, quanto al testo.

Gli artisti ospiti

Cantautrice, violoncellista, Malika Ayane “debutta” giovanissima nel coro della Scala (le voci bianche). Sull’ambito palcoscenico di quel Massimo si ritrova a cantare in produzioni liriche dirette da maestri dai tanti galloni: Giuseppe Sinopoli, Riccardo Chailly per non dire poi Riccardo Muti che ne arguisce immediatamente il talento. La seconda persona che si rende conto di quanto Malika valga è Caterina Caselli. Con Giuliano Sangiorgi Malika ha un’immediata identità di vedute, lui le scrive “Come foglie”. Con Bocelli duetta come con De Gregori, Baglioni, Cremonini, Fedez mentre la sua storia artistica da solista raggiunge livelli altissimi (grandi consensi anche a Sanremo) e riceve una cornucopia di premi. L’Ayane non sforna, come tanti, un album dopo l’altro ma le arriva in cambio un disco di platino. Si lascia poco tentare dal cinema e dalla televisione (c’è comunque l’esperienza di giudice sulla pedana di X Factor) ma risponde alla seduzione del palcoscenico e accetta di interpretare il ruolo di Evita Perón nel musical di Massimo Romeo Piparo. E con questa “hidalgo” al femminile, quanto a spirito ed azione (ambientalista convinta e convincente, per esempio), ha molti tratti in comune. Vive tra Milano e Berlino ma ama la Puglia e questo Adriatico sul quale Renzo Rubino la conduce. Questa sera, al Porto Vecchio di Monopoli, con loro, lei e Renzo, ci sarà anche Daniele Silvestri. Anche per lui tempo di ripartenza: il prossimo 29 ottobre partirà infatti il suo nuovo tour italiano che il 10 dicembre lo porterà al Teatro Politeama Greco di Lecce. Stasera sarà un’occasione unica anche per ascoltare Joan Thiele, la producer 30enne è una delle voci più interessanti di quell’universo che ruota attorno al pop, e che nella sua personalissima interpretazione incorpora elementi r’n’b, urban, soul, jazz, la passione per le colonne sonore degli anni ’60. Ma ci sarà anche Maurizio Carucci, l’ex leader degli Ex-Otago oggi in tour da solista e Napoleone, tra gli artisti rivelazione degli ultimi anni, con il suo stile inconfondibile e singoli come Lacrime e mare e Anna è tornata, che hanno scalato le classifiche italiane.

La chiusura a Capomarino

“Porto Rubino”, l’innovativo progetto del cantante martinese (tre gli approdi scelti quest’anno: Tricase per la partenza, Monopoli oggi e Campomarino, in provincia di Taranto, per l’arrivo che vedrà a bordo Diodato, Drusilla Foer, i Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde, Gino Castaldo e Benjamin Clementine al pianoforte ) ha “catturato”, quasi fosse un pirata, la bella Ayane nel bel mezzo del Malika Summer Tour che farà ancora tappa, tra agosto e settembre, nelle vicinanze: a Matera e a Francavilla Fontana.