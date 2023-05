Torna Porto Rubino, il festival musicale sul mare/Scopri gli ospiti

Tutto pronto per il ritorno di «Porto Rubino», il festival ideato dalla mente del cantautore pugliese, Renzo Rubino, arrivato alla sua quinta edizione. Dal 30 giugno al 9 luglio, cinque location diverse con numerosi ospiti per parlare non solo di musica ma anche di tutela dei mari e di salvaguardia dell'ecosistema marino.

L'idea

Una barca in palcoscenico, la musica in una situazione instabile, una metafora. Questa è l'idea che da cinque anni il cantautore, originario di Martina Franca, in provincia di Taranto, ha portato in lungo e a largo delle coste pugliesi, da Nord a Sud della Puglia.

La sfida

"Il festival non ha genere ed è prevalentemente sull'acqua - ha raccontato il cantautore - sono anche aumentati i concerti». Quella di Rubino è una sfida: "Prima era molto complicato creare il cast, contattare le capitanerie e spiegare il format alle diverse amministrazioni». Se per gli anni scorsi non è stato possibile offrire un accesso gratuito per tutti, per quest'anno - ha detto ancora il cantautore - «per la prima volta siamo riusciti a rendere gratuiti due dei cinque eventi».

