Negramaro, confermata la presenza in tour di Lele Spedicato

Fino all'ultimo momento non era certo che le sue condizioni gli avrebbero permesso di intraprendere un tour ma i Negramaro hanno confermato proprio oggi la presenza di Lele Spedicato nella tournée che partirà a breve e che vedrà la band nei palazzetti dello sport di tutta Italia, prima tappa il 14 febbraio all'RDS Stadium di Rimini.Sarà dunque il grande ritorno sul palco per il chitarrista dopo il malore che lo scorso settembre lo mandò in coma. Ad annunciarlo è stata la stessa band salentina, tramite un post pubblicato sui propri account social.Una decisione presa dopo che negli ultimi tempi erano stati sempre più pressanti i rumor circa una sostituzione del musicista. Era stata tanta la paura, all’epoca: una situazione che il gruppo ha deciso di affrontare insieme, mettendo in pausa la tournée nei palazzetti dello sport che sarebbe dovuta iniziare da lì a poche settimane. Gli show erano in programma a novembre e sono stati quindi posticipati di alcuni mesi: tra febbraio e marzo, con l’aggiunta di una nuova data in programma il 15 marzo al Palaflorio di Bari.