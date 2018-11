Nato il figlio di Lele Spedicato, Ianko stringe già la mano del papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda nascita in pochi giorni e primo maschietto in casa Negramaro. Nella notte è infatti venuto alla luce Ianko, il figlio di Lele Spedicato e della moglie Clio Evans.La foto, molto significativa in cui la manina del piccolo stringe quella di papà, attualmente ricoverato in un centro di riabiitazione dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito a settembre, è stata postata sui social dalla mamma.Auguri anche sui social della band: "Abbiamo fatto il triplo salto vitale" si Lecce sotto la foto.Solo qualche giorno fa la band aveva festeggiato la nascita di Stella , la figlia di Giuliano Sangiorgi e di Ilaria Macchia. La nascita di Ianko è stata accolta con grande commozione dai fan della band, che da mesi seguono con attenzione gli sviluppi sulla salute del chitarrista, le cui condizioni stanno lentamente migliorando dopo il malore che lo ridusse in fin di vita. Ora in famiglia arriva la gioia della nascita del piccolo Ianko.Una giovanissima famiglia che, passato il pericolo peggiore, può ora guardare al futuro: solo alcuni giorni fa la stessa Clio aveva dato una testimonanza di grande vicinanza al marito, postando sui social una foto in cui si vedono le cicatrici di un'analoga operazione al cervello da lei subita anni fa.