Il ritorno dei Negramaro e la canzone per Lele: la band si racconta a vanity fair

La grande paura, il buio e poi una canzone inedita dedicata al ritorno di Lele, che uscirà il 15 gennaio. Su Vanity Fair, la band salentina dei Negramaro parla per la prima volta del periodo appena trascorso, del terrore che il chitarrista Lele Spedicato non si riprendesse dall’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a settembre.All’interno del numero, in edicola da domani, un servizio fotografico di cui è protagonista proprio Lele Spedicato. Mentre in una lunga intervista, Giuliano racconta: «Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi una luce, una fame e una voglia che non ho più rivisto in nessun altro».Dopo essere stato rimandato, Il tour partirà da Rimini il 14 febbraio, il giorno dop il debutto arriverà l’uscita di “Cosa c’è dall’altra parte”, un brano scritto da Sangiorgi per Lele. «È una preghiera laica e una bestemmia religiosissima. Non volevamo neanche pubblicarla, ma solo regalarla a tutte le persone che ci sono state vicine».