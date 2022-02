Forbes: tra le 100 eccelenze italiane ci sono i vini di Puglia. Tre le cantine premiate dalla rivista americana. Ecco quali

In Puglia c'è il vino buono. E la produzione di qualità viene premiata dagli americani.

Il riconoscimento

L'edizione italiana della rivista americana Forbes, nell'ambito della classifica delle "100 eccellenze italiane 2022", ha premiato la cantina salentina Cantele e due cantine della Doc Gioia del Colle, Casa Vinicola Coppi e Tenute Chiaromonte.

APPROFONDIMENTI LE ECCELLENZE Expo Dubai, pasticciotto superstar. Anche nella nuova versione alla... LA DECISIONE Vino, no al riferimento al cancro dalle etichette: la decisione del... REGIONE Treni iperveloci e aerei spaziali: l'innovazione abita in Puglia.... LO STUDIO Europa, battaglia sul vino dopo il report della commissione Beca....

«È una notizia che mi rende particolarmente orgoglioso - commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - perché conferma, ancora una volta, la qualità straordinaria delle nostre produzioni vitivinicole. Il novero tra le 100 eccellenze italiane è l'ennesima attestazione del riconoscimento globale per i vini pugliesi e, in particolare, per il Primitivo e il Negroamaro: un binomio ormai noto a livello mondiale che traina anche l'appeal turistico del tacco d'Italia. Il mio ringraziamento va naturalmente ai produttori, alla loro passione e dedizione nel rendere i nostri prodotti eccellenti. Come anche alla loro lungimiranza nel sapere investire in innovazione mantenendo comunque intatta la tradizione, il sapore e la qualità dei nostri vitigni autoctoni, ricchezza inestimabile e volàno di crescita del sistema Puglia».

«La Puglia - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia - ha scalato negli ultimi anni le classifiche mondiali in termini di qualità, quantità e ricchezza delle produzioni. Questo grazie a un territorio, la Puglia, generoso, ricco per la sua biodiversità e per la straordinaria capacità imprenditoriale dei nostri produttori».