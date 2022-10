Controlli dei Nas: chiudono due cantine per carenze igieniche e strutturali

Carenze igieniche e strutturali. Con questa motivazione i magazzini per lo stoccaggio del prodotto finito di due cantine sono stati chiusi dai carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazioni dell’Arma.

Il provvedimento di chiusura ha fatto seguito ai controlli mirati da parte del Nas a carico di aziende del settore vitivinicolo. La chiusura è stata disposta dalla Asl ed ha interessato magazzini per un valore di due milioni di euro.

Altri provvedimenti

Lo stesso provvedimento è stato adottato per i depositi di due ristoranti. Il Nas, inoltre, ha ispezionato un esercizio della provincia. Nel negozio sono stati trovati e sequestrati articoli di cancelleria sui quali non erano riportate le “avvertenze e le informazioni d’uso” in lingua italiana. Al commerciante è stata contestata una sanzione da 1032 euro.