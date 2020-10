Scuola, l'immunologa striglia la Puglia: «Solo da noi subito sacrificata»

«È triste vedere che in molte parti del nostro Paese la scuola viene subito sacrificata». È il commento di Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, all'indomani della decisione annunciata dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, di chiudere tutte le scuole nel tentativo di contenere la corsa dei contagi da Covid-19. «In Francia, Irlanda e Germania si chiude (quasi) tutto ma non la scuola - scrive la scienziata su Twitter - La scuola resta in presenza. Il segnale è fortissimo: la scuola è essenziale!».

Antonella Viola, tarantina d'origine e ad oggi tra i più importanti immunlogi del nostro paese, è professore Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). Recentemente aveva corretto in diretta tv su La 7 il ministro Azzolina sulla differenza tra test sierologici e antigenici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA