Scuole chiuse, genitori sul piede di guerra: proteste domani in Puglia

Zaini davanti ai cancelli delle scuole in segno di protesta contro l'ordinanza della Regione Puglia che da domani sospende la didattica in presenza. È l'iniziativa organizzata per domani, alle 8, dai comitati dei genitori pugliesi che aderiscono al coordinamento regionale «La scuola che vogliamo - Scuole diffuse in Puglia», invitando «tutti i genitori e gli insegnanti ad una dimostrazione pacifica davanti a ciascuna scuola di Puglia per denunciare la violazione da parte della Regione Puglia - si legge - dell'articolo 14 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea». Gli slogan scelti per la protesta sono «#lascuolanonsichiude» e «La Dad non è scuola».

A Lecce è stata organizzato anche un sit-in di protesta in piazza sant’Oronzo per lunedì: l’appuntamento è dalle 9 alle 11. Chi vorrà partecipare è porterà con sé un filo d’erba verde a simboleggiare le speranze di bambini e ragazzi. Si tratterà di una manifestazione statica, non di un corteo, così come previsto dalle normative anti-contagio.

Ultimo aggiornamento: 13:16

