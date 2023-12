Poste Italiane punta forte sul welfare aziendale con iniziative all'avanguardia e per certi aspetti davvero esclusivi.

L'obiettivo non è solo quello di creare un clima di lavoro sempre più favorevole e sereno, premessa, tra l'altro, per attrarre talenti, fidelizzarli e trattenerli mettendo la loro competenza ed energia intellettuale a supporto della crescita aziendale. Del resto Poste, guidato da Matteo Del Fante , è il più grande datore di lavoro in Italia. E proprio l'ad ha voluto la creazione di una piattaforma molto ampia con un paniere di servizi che danno risposte concrete ai bisogni delle persone: dalla salute alla cura dell'infanzia e dei neonati, dalle misure di conciliazione tra lavoro e tempo libero, fino una proposta innovativa per viaggi e vacanze. L'esempio più recente è il bonus extra da mille euro che è stato versato nella busta paga di novembre 2023 a tutti i 120mila dipendenti, aiuto tangibile per sostenere il potere d'acquisto messo a dura prova dall' acquisto. Poi c'è l'offerta-salute con piani di assistenza complementare gestiti dal gruppo assicurativo Poste Vita. Il piano copre parte delle spese sanitarie sostenute, per esempio per visite mediche specialistiche, prestazioni odontoiatriche, ricovero per interventi chirurgici e di pernottamento, e anche coperture vita quali per esempio la non autosufficienza. Grazie alle convenzioni con strutture sanitarie di primissimo livello. Da tre anni è stato poi realizzato nel quartiere generale dell'azienda all' Eur un centro d'eccellenza sanitaria aperto a tutti i dipendenti e ai loro familiari. Un altro esempio dell'attenzione verso la famiglia è il “Fiocco giallo”, il più recente servizio di welfare lanciato da Poste Italiane che festeggia con un dono l'arrivo di un bebè in casa dei dipendenti: un cofanetto colmo di prodotti di qualità per la cura e l'igiene del neonato inviato al papà e alla mamma. Tutti i dipendenti che diventano genitori per nascita, adozione o affido preadottivo di un neonato possono ricevere il loro “Fiocco Giallo” da un mese prima della data presunta di nascita oppure entro un mese dalla data effettiva di nascita del neonato.

LE PROPOSTE

Il gruppo ha anche previsto che il dipendente possa convertire tutto o parte del premio di risultato in servizi grazie al programma aziendale Poste Mondo Welfare. Istruzione, assistenza, tempo libero, trasporti, cultura, benessere, sport, viaggi e vacanze, previdenza, fondo sanitario integrativo aziendale, buoni carburante, spesa alimentare, shopping sono alcune delle principali categorie nelle quali si può utilizzare il premio di risultato convertito. Per fruire dell’opzione è previsto l’acquisto diretto dei servizi disponibili su una piattaforma, il rimborso delle spese sostenute e il versamento aggiuntivo per la previdenza complementare o per i pacchetti del fondo sanitario integrativo aziendale. Sono circa 230 le società partner di Poste Italiane che partecipano a PosteXTe, il programma aziendale di sconti e promozioni per i dipendenti che riguardano il benessere della persona e la cura della casa, le esigenze essenziali connesse alla mobilità ma anche lo shopping, i viaggi, lo sport, i servizi di ristorazione, il tempo libero e l’intrattenimento. Le condizioni agevolate sono disponibili sia online sia presentando la propria card (scaricabile dalla intranet) presso i partner collocati in tutta Italia. Dal lancio dell’iniziativa a oggi sono state più di 500 le offerte disponibili per i dipendenti. In occasione del Black Friday Poste Italiane ha lanciato lo Yellow Friday: 33 offerte riservate a tutti i dipendenti del gruppo. Un periodo promozionale di 15 giorni con prodotti e servizi a condizioni particolarmente agevolate offerti da 28 partner, tra cui per prima Poste che ha messo a disposizione dei dipendenti i propri prodotti a condizioni particolarmente agevolate per telefonia, servizi di conto corrente e spedizioni.

IL VALORE

Come detto il piano di welfare è disponibile per tutti i 120mila dipendenti del gruppo, presenti in ogni angolo del Paese di cui il 53,5% di genere femminile. Da sei anni a questa parte è attivo un piano di ricambio generazionale dei lavoratori, che prevede anche uscite su base volontaria dei dipendenti più vicini all’età pensionabile e il rafforzamento delle competenze in ambito recapito, nei centri di smistamento, negli uffici postali e a supporto della forza commerciale. IL BILANCIO In 6 anni Poste Italiane ha assunto circa 26mila persone. L'azienda sta valutando un numero consistente di nuove assunzioni nel biennio 2024-2025, puntando sempre sull'innovazione. In azienda convivono quattro generazioni di lavoratori (Baby Boomers, Generazione X, “Millennials” e Generazione Z) e una delle sfide di Poste Italiane è anche quella di valorizzare le quattro generazioni di lavoratori presenti in azienda, offrendo a ciascuno le opportunità per esprimere il proprio potenziale, crescere e ricavare soddisfazione dall'attività svolta. Le nuove assunzioni hanno usufrutto di una serie di iniziative per lo sviluppo delle competenze e valorizzazione del capitale umano tanto che in sei anni sono stati erogati complessivamente oltre 33 milioni di ore di formazione, orientando le competenze verso gli scenari futuri e all'organizzazione dei processi rispetto alla profonda trasformazione digitale in corso.

