Al via il bonus gasolio per ottenere il recupero delle accise del primo trimestre 2024 sul gasolio e l'HVO acquistato per l'autotrasporto a fini commerciali. Le domande saranno aperte dal giorno di Pasquetta (1° aprile 2024) e il contributo (che potrà essere richiesto in denaro o sotto forma di compensazione) per il diesel consumato in questi primi tre mesi dell'anno ammonta a 214,18 euro ogni mille litri. Vediamo insieme come trasmettere la domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali sono le scadenze e a chi spetta il bonus gasolio.

Come e quando fare domanda

L’agevolazione potrà essere richiesta dal 1° al 30 aprile 2024. La domanda può essere presentata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia seguendo il percorso Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024. Altrimenti, è possibile presentare la dichiarazione in forma cartacea riproducendola però su un formato digitale come pen drive Usb, Cd-rom o Dvd da presentare insieme alla dichiarazione cartacea. Nel caso di imprese nazionali, le dichiarazioni vanno ricevute dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative. Nel caso di imprese europee, invece, obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, le dichiarazioni vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. Per individuare l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione è possibile consultare l'elenco pubblicato sul sito delle dogane. Le imprese extra Unione Europea non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia saranno soggette alle decisioni di ciascun esercente unionale.

Cosa indicare nella domanda

Nell’istanza va indicato se si intende ricevere il contributo in denaro (in questo caso vanno specificati Bic e Iban) o se riceverlo mediante compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributi 6740. Per usufruire del rimborso è obbligatoria l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (nota Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018). Le dichiarazioni andranno poi trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati.

A chi spetta

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono coloro che esercitano: