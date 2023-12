La Regione corre ai ripari per risolvere l’emergenza personale sanitario. L’ultima mossa porta la firma dell’assessore alla Sanità Rocco Palese e del direttore dipartimento Salute Vito Montanaro che in una circolare inviata ai direttori generali delle Asl autorizzano le stabilizzazioni per circa 500 unità, “previo test facilitato”. Una misura, questa, per dare un sostegno alle strutture sanitarie sempre alle prese con la carenza di personale.

Il personale



Per poter stabilizzare però i diretti interessati devono aver effettuato almeno 18 mesi di lavoro e le aziende devono avere disponibilità di bilancio al 31 dicembre 2022. Si cerca di risolvere anche il problema di chi si vede interrompere il contratto di lavoro. “Qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali - è scritto nella nota - il Direttore Generale può procedere “alla proroga fino al 30 giugno 2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia”.

Lo sciopero



Intanto, oggi medici ed infermieri incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal maggiore sindacato degli ospedalieri, l'Anaao Assomed, e dalla Cimo: secondo le previsioni, l'adesione sarà massiccia e potrebbero saltare 1,5 milioni di visite, esami e interventi. Ma la protesta non si esaurirà con la giornata odierna. Il 18 dicembre è infatti in programma un nuovo sciopero deciso dalle altre sigle della Intersindacale medica. Sotto attacco è la manovra, che «non tutela medici e cittadini», e lo slogan unico è “Salviamo il Ssn”. Intanto, governo e partiti lavorano per risolvere il nodo dei previsti tagli alle pensioni della categoria. Lo sciopero , cui aderisce anche il sindacato degli infermieri Nursing Up, vale per tutta la giornata di oggi ma saranno garantite le prestazioni d'urgenza, ad esempio l'attività dei Pronto soccorso e del 118 e gli interventi per il parto. Sono però a rischio tutti i servizi, spiega l'Anaao Assomed, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 30mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (180 mila) e gli esami radiografici (50mila). In occasione dello sciopero, manifestazioni si svolgeranno in tutta Italia, mentre i leader delle associazioni parteciperanno ad un sit in a Roma. «Solidarietà» e «vicinanza» arriva anche dal presidente degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. Almeno sei le ragioni della protesta: assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e individuazione di un'area contrattuale autonoma per gli infermieri. Il governo, afferma Pierinio Di Silverio, segretario dell'Anaao Assomed, «faccia marcia indietro su questa Legge di bilancio e tuteli i professionisti della sanità».

Le risorse