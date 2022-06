Tubi rotti: si allagano i locali del Pronto Soccorso

Tubi rotti e si allagano i locali del Reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli. Lo denuncia Giovanni D'Ambra, segretario provinciale della Federazione Cisal Sanità di Lecce.

La denuncia della Cisal

«Non bastavano i felini in pianta stabile che hanno adottato i controsoffitti del reparto (e chissà di quanti altri) per poter meglio controllare il loro territorio - scrive in una nota - ora, è la volta dell’inondazione dello stesso reparto (!) per la rottura di tubi o di sifoni dell’impianto idrico. Questo ospedale è stato elevato al rango di “ospedale di primo livello”. P