Puglia, arrivano freddo e pioggia: le previsioni meteo per le prossime ore

Anche in Puglia arrivano freddo e pioggia, colpa di vortice di bassa pressione associato a una goccia di aria fredda in quota si avvicina rapidamente all'Italia, secondo i meteorologi di 3bmeteo. «In queste ore il minimo al suolo si trova sulla Grecia ma nel pomeriggio sarà all'incirca sul Golfo di Taranto». Le previsioni meteo non annunciano nulla di buono.

Le previsioni

E' arrivato «un vortice freddo che interesserà il Sud a partire da oggi pomeriggio - 12 novembre - per poi trasferirsi al Centro nel corso di domenica (13 novembre) e poi al Nord nelle primissime ore di lunedì. Si attivano venti nordorientali più freddi, calano le temperature.

Di calo termico diffusi parla invece 3bmeteo. Nuvoloso da Nord a Sud soprattutto sulle regioni adriatiche e ioniche con qualche debole pioggia, in serata/nottata possibili temporali anche intensi sulla costa ionica tra Salento, Calabria e Sicilia orientale. Nubi sparse e schiarite sulla Campania e la Sardegna. Temperature in calo da est. Venti deboli o moderati orientali o settentrionali con rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio dove potranno essere anche forti in serata. Mari mossi i bacini meridionali, anche molto mossi basso Adriatico e Ionio, poco mossi o mossi gli altri.

Protezione civile

Intanto la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla dalle 18 di oggi e per le successive 26 ore. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche. Venti di burrasca sud-orientali, in rapida attenuazione.