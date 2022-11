Salento colpito da grandine e pioggia. Stanotte previste forti piogge nell'idruntino

Salento alle prese con il maltempo e con forti grandinate nell'hinterland di Lecce. Sin dalle prime ore del pomeriggio, numerosi paesi hanno dovuto fare i conti con forti piogge, che per fortuna non hanno causato danni o disagi di rilievo. A Cavallino, San Donato, San Cesario, Copertino, Maglie, Nardò e Santa Caterina si è abbattuta una pesante grandinata, che ha trasformato le strade in vere e proprie distese di ghiaccio. E la situazione non migliorerà nelle prossime ore.

«Le aree più a rischio - spiega il meteorologo Giuseppe De Vitis, di Supermeteo - sono quelle a sud e a nord di Otranto, dove questa notte e fino alla prima mattinata di domani ci potranno essere forti precipitazioni, anche con il rischio di allagamenti. Domani mattina, poi, il maltempo insisterà sul Salento centro-orientale, con fenomeni intensi e persistenti». Leggeri segni di miglioramento ci saranno a partire da lunedì: all'inizio della prossima settimana, infatti, è previsto tempo ancora instabile, ma con piogge meno persistenti.