Il covid contagia altre 4.882 persone e il tasso di positività sale al 15,09%. Oltre 93mila over 50 non immunizzati

Resta stabile la curva dei contagi ma scende il numero dei decessi: nove in un solo giorno contro i 14 di ieri (11 febbraio 2022). Sono 4.882 i nuovi casi covid registrati in Puglia, su 32.414 test giornalieri effettuati; numeri che fanno salire il tasso di positività al 15,06% contro il 10,9 di ieri. Con le altre 9 vittime di oggi sale a 7.417 il numero delle persone decedute da inizio pandemia.

I numeri per provincia

Provincia di Bari: 1.349

Provincia di Bat: 368

Provincia di Brindisi: 421

Provincia di Foggia: 794

Provincia di Lecce: 1.243

Provincia di Taranto: 669

Residenti fuori regione: 25

Provincia in definizione: 13

In totale sono 98.963 le persone attualmente positive, di queste 752 sono ricoverate in area non critica mentre 65 le persone in terapia intensiva.

Oltre 93mila over 50 non immunizzati

Sono 93.410 in Puglia gli over 50 non vaccinati contro il Covid. È quanto riporta il monitoraggio del ministero della Salute. La fascia con meno immunizzati è quella tra 50-59 anni, sono 57.240 le persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose. Nella fascia 60-69 anni i non vaccinati sono 16.139; tra 70 e 79 anni sono 11.323; tra gli over 80 sono 8.708.