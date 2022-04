Puglia, diciassette morti da covid, stabile la curva dei contagi: 4.252 i nuovi casi

Diciassette morti. Sale il numero delle vittime da covid in Puglia e resta stabile, rispetto a ieri la curva dei contagi a meno di 24 ore dal cambio dall'entrata in vigore delle nuove norme covid in tema di per mascherine, green pass e tamponi.

Covid, mascherine, green pass e tamponi. Cosa cambia dal 1° maggio? Smart working semplificato fino al 30 agosto

I numeri del bollettino

Sono 17 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia e 4.252 i nuovi casi, il 16,4% dei 25.920 test giornalieri registrati. Delle 103.543 persone attualmente positive, 557 (una in meno di ieri) sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva (come ieri).

La distribuzione dei nuovi casi

Provincia di Bari: 1.481; Bat: 267; Brindisi: 471; Foggia: 535; Lecce: 853; Taranto: 591; Residenti fuori regione: 35; provincia in definizione: 19.

e 27 invece in terapia intensiva.