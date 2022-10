Una nuova proposta di legge sul Piano Casa per impedire che l’impugnativa di quella attuale per incostituzionalità presunta da parte del Governo blocchi l’edilizia già in sofferenza. Il consigliere regionale dem Fabiano Amati ha già depositato il nuovo testo con l’obiettivo di «sgombrare il campo da argomenti secondari» e far sì che «la Corte costituzionale decida solo sulle obiezioni ideologiche proposte dall’esecutivo. Se il Governo vuole istituire la fame in Puglia – scrive Amati - noi vogliamo fare di tutto per attenuarla».

Il braccio di ferro

Il braccio di ferro continua e riguarda anche la norma pugliese che estende la platea degli aventi diritto agli screening tumorali per il cancro al colon retto: troppo onerosa, secondo il Governo. Le ripercussioni di questo ennesimo duello alla Consulta in seno al Consiglio regionale sono tutt’altro che irrilevanti: gettano sale sulle ferite già profonde che affliggono la maggioranza di Michele Emiliano.

Tornando al Piano Casa, quattro sono i motivi che hanno spinto il Consiglio dei Ministri a imboccare nuovamente la strada del ricorso costituzionale diretto. Se il Consiglio regionale recepisse le modifiche alla norma proposte da Amati, si ridurrebbero a due e su quelle la Consulta dovrebbe esprimersi. «Sono due punti, a mio parere di natura ideologica – aggiunge Amati -: se, come e quando il ministero della Cultura può essere legittimamente considerato il tiranno del futuro e dell’autodeterminazione edilizia dei comuni; se, come e quando lo stesso ministero possa opporre a una legge dello Stato le norme di uno strumento urbanistico, il Piano paesaggistico, sovraordinato alle leggi regionali e agli altri strumenti urbanistici, ma non certamente alle leggi dello Stato».

Voci critiche dalla minoranza



Dalla minoranza – che pure ieri si è detta niente affatto stupida dell’impugnativa – si levano anche voci critiche nei confronti del Governo. «Uno dei motivi di impugnazione – dice il consigliere della Lega, Gianni De Blasi - è basato addirittura sull’assurdo che l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Casa dovrebbe avvenire d’intesa con le Soprintendenze, per scongiurare contrasti con il Piano Paesaggistico. Si demanda cioè l’attuazione di un regolamento edilizio all’acquisizione del parere da parte di un ufficio periferico del ministero dei Beni Culturali». Anche per De Blasi sono «motivazioni assurde, infondate e che provocheranno certamente la paralisi. Faremo sentire la nostra voce a Roma - promette - e chiederemo al costituendo Governo di intervenire urgentemente sulla questione, valutando una radicale revisione di questa decisione».

Il Governo, tuttavia, ha impugnato anche la norma con la quale la Regione ha esteso gli screening tumorali per il cancro al colon retto, ritenendo che tale misura potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio. Ieri l’assessore Rocco Palese, puntuto, aveva “bacchettato” gli stessi consiglieri di maggioranza proponenti quella legge, chiarendo di aver espresso sin da subito le sue perplessità. «Prima della delibera d’impugnazione – ribatte il consigliere regionale Pd Ruggiero Mennea – il ministero dell’Economia aveva chiesto rassicurazioni sulla sostenibilità della legge alla Giunta regionale, che però non ha mai risposto, nonostante la sollecitazione dagli uffici del Consiglio. E oggi – incalza - con la complicità del Gruppo “Con Emiliano”, invece di fornire tali rassicurazioni seppur tardive, ci si trincera dietro i numeri, annunciando una generica richiesta al Governo dell’esatta definizione del nuovo Piano Oncologico nazionale 2022–2027. Il Gruppo Con dovrebbe ricordare di aver votato con il Pd questa legge e ora non può schierarsi con il silenzio del Dipartimento Salute e con l’ignavia e l’inerzia della Giunta regionale».

La replica