Il Pd pugliese con la Cgil: manifestazione in piazza sabato

«La direzione regionale del Pd pugliese ha aderito alla manifestazione nazionale della Cgil. Il 7 ottobre saremo in piazza al fianco della Cgil e di altre cento associazioni, che raccolgono tantissime realtà della società civile, per una grande manifestazione per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, per l'aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell'ambiente, per la difesa e l'attuazione della Costituzione contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare».

Le parole di De Santis

Lo annuncia il segretario Pd Puglia Domenico De Santis. «In queste ore - aggiunge - tutte le regioni italiane hanno chiesto l'incremento del fondo sanitario nazionale di 4,5 miliardi per garantire la sanità pubblica nel nostro paese, riteniamo questa una vera priorità da cui il governo Meloni non può scappare con la propaganda politica. Con la propaganda i cittadini non possono curarsi»