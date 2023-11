Sciopero nazionale Cgil e Uil: a rischio i trasporti in mattinata. In corso i sit-in davanti alle Prefetture

Stamattina dalle 9 in poi sit in dei lavoratori sotto le Prefetture per lo sciopero generale di Cgil e Uil. Tante persone a Lecce sotto il Palazzo del Governo per sostenere la piattaforma nazionale e protestare contro la manovra ce penalizzerebbe pensionati e giovani.

Anche a Taranto lavoratori e sindalisti sotto la Prefettura: "Derubricato il salario minimo, solo promesse elettorali per i pensionati, nessun cenno alle politiche giovanili, affossato il lavoro delle donne - dice Giovanni D'Arcangelo della Cgil Taranto - ecco perchè diciamo Adesso Basta!" questo il messaggio sindacale.

Circa 2.500 lavoratori sono scesi in piazza questa mattina a Bari per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. "Siamo veramente stanchi, non abbiamo avuto un confronto costruttivo con questo governo rispetto rivendicazioni che ormai da anni, con una piattaforma unitaria, stiamo portando avanti", sottolinea Gianni Ricci segretario generale UIL Puglia. E Domenico Ficco, segretario generale Cgil Bari aggiunge: "Oggi siamo scesi in piazza perché non abbiamo avuto nessuna risposta rispetto al percorso di mobilitazione che abbiamo messo in piedi da mesi. Noi rivendichiamo anche il diritto allo sciopero messo in discussione dal ministro Salvini". E una delegazione di 40 lavoratori si è staccata dalla piazza proprio per mettere in atto un sit-in al porto dove era prevista la presenza di Salvini.