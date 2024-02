Taranto, Cgil e Uil in piazza per dire basta alle morti sul lavoro. Il video

Basta morti sul lavoro. L'urlo arriva da Cgil e Uil, proprio nel giorno in cui a Nardò, in provincia di Lecce, è avvenuto l'ennesimo incidente, sul tracciato della pista per i test di auto e moto. Oggi era prevista una manifestazione dei due sindacati in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi. A Taranto, città ferita dall'ex Ilva (che proprio in questi giorni vive un'altra fase drammatica), numerosa la partecipazione davanti alla Prefettura.

«Il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico, vanno trovate soluzioni attraverso provvedimenti concreti e non solo annunci o parole retoriche di sdegno», scrive la Fiom di Taranto sui propri canali social.