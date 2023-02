Ospedali, si torna alla normalità: c'è l'ok per l'ingresso di visitatori e caregiver

Con la riapertura alle visite da parte dei parenti, anche gli ospedali pugliesi - dopo quelli di altre Regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna - tornano gradualmente alla normalità dopo le misure straordinarie richieste dalla pandemia.

È stata emanata oggi una circolare da parte del Dipartimento della Salute a tutte le Direzioni sanitarie e delle Strutture, che riapre l’accesso ai visitatori per tutte e tutti i degenti. Prevista anche la presenza dell’accompagnatore/caregiver per alcune categorie fragili tra cui gli anziani, le donne in gravidanza e le persone non autosufficienti.

«Abbiamo detto che l’Amore è cura, e da oggi chi soffre potrà avere accanto i propri cari, e ognuno potrà assistere un familiare o un amico in difficoltà». È soddisfatto il consigliere regionale Donato Metallo, promotore dell’iniziativa Ospedali Aperti. «È una battaglia che abbiamo condotto insieme all’associazione nazionale Salvagente Italia, ma a vincere non siamo noi. È la giustizia sociale, sono i diritti, è una vittoria di ogni cittadina e ogni cittadino pugliese che da mesi mi scrive con paura, preoccupazione, rabbia. Delle tante future mamme che vivevano questi tempi con più ansia del dovuto».

La campagna

La campagna “Ospedali Aperti” raccoglie a livello nazionale le tante segnalazioni di persone in difficoltà nell’assistenza famigliare sia presso gli Ospedali che nelle Rsa, nonostante lo stato di emergenza da pandemia Covid sia terminato da un anno. La direttiva del Dipartimento Salute, ora, dovrà essere recepita dalle Direzioni Asl e dalle singole Strutture Sanitarie e Socio-assistenziali, che dovranno adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni.