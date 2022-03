Ville, palazzi e tesori nascosti: tornano le Giornate di Primavera del Fai. Ecco cosa visitare in Puglia

Tornano, nel fine settimana le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Sabato 26 e domenica 27 marzo, grazie alla guida degli studenti “Apprendisti Ciceroni”, in Puglia si potranno visitare luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Un weekend che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

APPROFONDIMENTI REGIONE Sabato e domenica tornano le Giornate di Primavera del Fai FOGGIA Opera d'arte rubate: ecco la lista dei tesori "in...

Lecce

Le vie del tabacco: Magazzino Concentramento Tabacco. In occasione delle Giornate FAI sarà eccezionalmente possibile accedere a una parte del sito, dismesso da quasi vent’anni e oggi al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione, di cui verrà raccontata la diversità dei singoli piani di una delle strutture.

Le vie del tabacco: Istituto “Presta-Columella” (apertura venerdì 25 marzo, dalle ore 16 alle 17). Nel corso di questi 150 anni l'Istituto ha sempre esercitato una forte interazione con il territorio, concorrendo allo sviluppo dell’economia agricola salentina, in particolare per quanto riguarda l'olivicoltura, la viticoltura e la tabacchicoltura.

Le vie del tabacco in provincia di Lecce: a Specchia si potrà visitare il villaggio di Cardigliano (apertura sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.30), un'azienda agricolo-industriale per la lavorazione dei tabacchi levantini realizzata nel periodo fascista, fornito di tutti i servizi e le infrastrutture indispensabili e nel quale vivevano 50 famiglie coloniche, che ricevevano un'abitazione e un appezzamento di terreno da coltivare. E ancora, a Campi Salentina porte aperte alla Fabbrica-Museo delle tabacchine (apertura sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 16 alle 20). All’interno dell’edificio, destinato negli anni Venti a fabbrica di tabacchi, sono conservati numerosi attrezzi che venivano utilizzati per la lavorazione del prodotto e vengono proiettati documentari che raccontano il mondo della tabacchicoltura di quegli anni e il lavoro svolto dalle donne.

Gallipoli

La Settimana Santa di Gallipoli (per tutti i luoghi, apertura sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). In occasione delle Giornate FAI, a Gallipoli verrà proposta l’apertura delle sedi di quattro Confraternite che organizzano le processioni della Settimana Santa e i visitatori avranno così l’opportunità unica di “vivere” gli ambienti dei confratelli, pressoché inaccessibili nelle settimane di Quaresima, e la fremente atmosfera preparatoria dei riti.

Confraternita della Purità - Chiesa di Santa Maria della Purità, Confraternita degli Angeli - Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Confraternita SS. Crocifisso - Oratorio Confraternale del SS. Crocifisso, Confraternita del Carmine - Oratorio Confraternale di Santa Maria del Monte Carmelo e della Misericordia.

Bari

La fabbrica del fumo in libertà (apertura sabato 26, dalle ore 10 alle 17, e domenica 27 marzo, dalle ore 10 alle 18). Normalmente chiusa al pubblico, la sede dell’ex Manifattura Tabacchi verrà aperta al pubblico eccezionalmente in occasione delle Giornate di Primavera.

Altamura

Masseria Torre dei Cannoni (apertura sabato 26, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, e domenica 27 marzo, dalle ore 9.30 alle 17). La Masseria Torre dei Cannoni è un sito particolarmente interessante sia dal punto di vista architettonico, poiché si tratta di una masseria fortificata ricca di eleganti elementi seicenteschi, sia dal punto di vista storico, poiché nell'area sono state effettuate diverse campagne di scavo che hanno consentito il rinvenimento di interessanti reperti ascrivibili al VI secolo A.C. tra cui vasellame di grande interesse e un osso a globuli, finemente decorato a incisioni geometriche.

Giovinazzo

Casino Pappalettere (apertura sabato 26, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, e domenica 27 marzo, dalle ore 9 alle 17). Il Casino Pappalettere è un’antica masseria, costruita a partire dalla seconda metà del XVII secolo, che sorge nel quadrilatero della campagna coltivata a oliveti degli agri di Bitonto, Giovinazzo, Terlizzi e Molfetta.

Monopoli

Giardino Galderisi (apertura sabato 26, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e domenica 27 marzo, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). Situato nella periferia di Monopoli, nella località “Belvedere” il Giardino Galderisi prende il nome dal suo fondatore Arcangelo Galderisi, medico e fisico del 1600.

Noci

Villa Lenti (posti esauriti) è una dimora gentilizia di notevole pregio architettonico. Risalente quasi certamente ai primi del Novecento, è ubicata fuori dal nucleo antico e insiste sull’impianto del primigenio complesso conventuale dei Domenicani (XVI secolo) a Noci che lo abbandonarono nel Settecento.

Villa Castelli

Archeologia industriale dell’AQP: l’impianto Battaglia (visite sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) la Centrale Idroelettrica Battaglia si presenta con una architettura che richiama innegabilmente lo stile degli anni '20-'30 del 1900.

Taranto

S.V.A.M. – Scuola Volontari Aereonautica Militare – EX SARAM (apertura sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30). L'attuale SVAM, ad oggi unico polo nazionale di formazione come "Scuola Volontari Aeronautica Militare", sorge all'estremità orientale di Taranto, si affaccia sul Secondo Seno del Mar Piccolo e, dal suo interno, si vede il ponte di Punta Penna che collega le varie arterie di comunicazioni stradali. Luogo di straordinaria bellezza dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ciò che stupisce e che si mostra quasi inaspettato, è il Palazzo del Comando, opera di Armando Brasini, architetto modernista, di fama nazionale e insignito della Legion d’Onore, a cui fu affidato il compito di organizzare l'intera aerea militare.

La lista completa dei luoghi aperti col Fai all'indirizzo: ?regione=PUGLIA