Puglia, è in arrivo “Cerbero”: allerta ondata di calore per oggi e domani. Scattano i piani anti-caldo

Sta arrivando. E in parte ha già fatto sentire i suoi effetti in questo weekend appena trascorso. L’anticiclone Cerbero infuocherà anche la Puglia e la prossima settimana i picchi delle temperature massime toccheranno i 40 gradi centigradi. E per la giornata di oggi - 11 luglio - e quella di domani -12 luglio - scatta l'allerta per l’ondata di calore con temperature massime previste comprese tra 34-37 °C. Livello 1 per oggi, secondo il Ministero della Salute, livello 2 invece per la giornata di domani.

Cosa fare

Insomma, dopo un maggio piovoso, un giugno con un’estate balbettante, arriva la prima e vera ondata di caldo eccezionale anche nel Tacco d’Italia.

Con tutto quello che ne consegue, ovviamente. Massima allerta in tutti i Comuni pugliesi anche a causa dell’endemica difficoltà del sistema sanitario e soprattutto dei pronto soccorso. Un combinato disposto pericoloso, poiché il rischio è di ingolfare ulteriormente le strutture sanitarie già a corto di personale medico. E allora contro Cerbero diverse amministrazioni si stanno muovendo per attutire le conseguenze. Oltre ai consigli che valgono in ogni periodo di calore sostenuto, ovviamente: evitare l’esposizione al sole soprattutto durante ore di punta, bere molta acqua ma non ghiacciata, indossare indumenti leggeri, proteggere gli occhi e coprirsi il capo.

Il piano dei Comuni



Il Comune di Lecce, per esempio, ha attivato il piano “Emergenza Caldo/Estate” a favore di persone anziane con età superiore ai 65 anni, in stato di fragilità e con Isee non superiore a 7.500 euro ed in precarie condizioni di salute. Il piano prevede la distribuzione gratuita, con la collaborazione della Protezione Civile, di acqua, frutta e verdura di stagione a tutti coloro che ne faranno richiesta, per prevenire e ridurre gli effetti rischiosi di un’ondata di calore che si prevede davvero molto intensa sulla salute delle persone anziane. A Bari, invece, l’assessorato comunale al Welfare ha predisposto un piano operativo aggiuntivo, attivo dal 1 luglio al 15 settembre 2023, con l’obiettivo di fronteggiare i disagi e le problematiche socio-sanitarie legate alla stagione estiva, con particolare riferimento alle persone anziane e in situazione di estrema fragilità e solitudine. L’Asl Brindisi ha definito un piano per potenziare l’assistenza sanitaria con il coinvolgimento di Distretti socio-sanitari, presidi ospedalieri, dipartimento di prevenzione, servizio di emergenza-urgenza, con la collaborazione dei medici di medicina generale e pediatri, medici della continuità assistenziale, strutture residenziali socio-sanitarie, servizi sociali dei Comuni, associazioni di volontariato.



Tra le azioni definite dal Piano è previsto il potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare (accessi aggiuntivi del medico curante e del pediatra di libera scelta, terapia idratante di supporto, interventi socio assistenziali tramite operatori socio sanitari); ricovero temporaneo presso le strutture socio-sanitarie; organizzazione e gestione dei punti di riferimento aziendali ai quali rivolgersi per segnalazioni o richieste di intervento; implementazione del protocollo operativo di risposta al sistema di allerta meteorologico. Nelle località marine di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Campo di Mare e Lendinuso sono attive fino al 31 agosto dalle 8 alle 20, postazioni ambulanza Victor del 118 con soccorritori.

Le 5 postazioni si aggiungono alle 20 postazioni ambulanze ordinarie dislocate in tutta la provincia. Per eventuali emergenze sono attivi anche i Punti di primo intervento nei Presidi Territoriali di Assistenza di Fasano e Mesagne e i Pronto soccorso negli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Infine, come anche lo scorso anno, la Regione Puglia ha emanato un’ordinanza per i braccianti: nelle aree interessate dal lavoro agricolo, limitatamente ai giorni in cui c’è il rischio di ondate di calore, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, con efficacia immediata e fino al 31 agosto.

