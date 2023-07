Puglia, caldo rovente e afa: temperature anche oltre i 40°C. Le previsioni meteo

Sarà una settimana rovente quella appena iniziata: colpa dell'anticiclone africano Cerbero che ha raggiunto anche la Puglia e che "garantisce" caldo e afa con le temperature che superano anche i 40 gradi. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Gli esperti

«Le roventi correnti che alimentano il robusto anticiclone nordafricano nel corso della settimana si faranno sentire da Nord a Sud con temperature bel oltre le medie del periodo – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni – Le zone dove il caldo sarà più intenso saranno soprattutto le Isole maggiori e il Sud dove le temperature massime si spingeranno localmente sino a 41/42°C nelle interne sarde e in Puglia, 38/40°C in Sicilia, Calabria e Basilicata, 36/39°C tra Molise e Campania». La calura sarà avvertita anche nelle ore notturne con il ritorno delle notti tropicali: in molte città da Nord a Sud si faticherà a dormire con valori alla mezzanotte ancora prossimi ai 29/30°C e 25/26°C all’alba.

Martedì 11 luglio

«Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Mercoledì 12 luglio

Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata - spiegano gli esperti - Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4650 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso».

Prosegue anche mercoledì il campo di alte pressioni con tempo stabile e assolato ovunque. «Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4850 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d'Otranto da quasi calmo a poco mosso».

Giovedì 13 luglio

«Su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4700 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso».