Anticiclone africano, martedì picco di caldo (fino a 36°) prima dell'arrivo dei temporali. Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Ultimi giorni di caldo prima dell'arrivo del maltempo. Fino alla giornata di martedì, il sole splenderà su tutta l'Italia, con temperature fino a 8°-10° in più della media stagionale.

Le previsioni

Sole, caldo e afa: questo ciò che caratterizzerà le giornate di oggi, domani e dopodomani.

Con temperature molto più alte della media, questi giorni vedranno il ritorno dell'estate.

Martedì

A partire da martedì, però, secondo 3B Meteo «un fronte atlantico collegato a una saccatura in transito sull'Europa centrale riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali». Martedì sarà quindi una giornata di passaggio, tra il culmine del caldo e l'arrivo delle prime piogge. Piogge che però non dureranno molto, dato che la perturbazione non avrà una storia importante sulla nostra Penisola. Anche il calo termico sarà contenuto.

Dove arriva il maltempo

Tra le prime regioni che verranno raggiunte dal maltempo, il Piemonte e la Lombardia vedranno alcuni temporali e grandinate già nel pomeriggio di martedì. Attesi temporali anche in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Probabili piogge anche sulla costa ligure, mentre in Emilia Romagna non ci dovrebbero essere fenomeni. Nel resto della Penisola nessuna precipitazione, ma solo un ulteriore aumento delle temperature. Previsti infatti 35° in Emilia Romagna e nel Centro Sud, e 36° in Puglia.

Mercoledì

Nella giornata di mercoledì, nuovi temporali ci saranno sulle regioni settentrionali, con locali sforamenti anche in bassa pianura. Temperature leggermente in calo al Nord e in parte anche al Centro, ma in ogni caso sempre sopra la media stagionale.