Maltempo in Puglia, Pasqua e Pasquetta con freddo e pioggia. Ecco le previsioni meteo

Freddo fino a Pasquetta. Insomma l'inverno non vuole lasciare la Puglia e i meteorologi parlano di inverno tardivo con pioggia e neve anche a quote basse. Insomma fa «più freddo che a Natale» per gli esperti di 3bmeteo.it. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le previsioni

«Anche i prossimi giorni saremo interessati da tempo spesso instabile e temperature sotto le medie del periodo», conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Ma se oggi - giovedì 6 aprile - sarà la giornata più soleggiata al CentroNord, al Sud si registrano residui rovesci, nevosi a tratti fin sotto i 1000 metri. Domani - venerdì 7 aprile - invece arriva una nuova perturbazione dal Nord Europa, che porterà qualche pioggia o rovescio al Nord che nel corso di sabato 8 aprile interesseranno il Centro estendendosi progressivamente al Sud: non escluse locali grandinate.

Il meteo a Pasqua e Pasquetta

«In linea generale il tempo sarà inaffidabile al Centrosud con occasione per qualche nuovo rovescio o temporale sparso – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com che però avverte – Attenzione: questo non significa che pioverà ovunque e con continuità. Si tratterà infatti di rovesci localizzati che potranno colpire in modo deciso alcune aree ‘saltandone’ altre limitrofe e in ogni caso non mancheranno anche ampi momenti assolati. Si tratterà insomma del classico tempo "capriccioso" di primavera, quindi sarà bene tenere sempre un occhio puntato al cielo. La situazione sarà invece tendenzialmente più stabile al Nord e in particolare al Nordovest, mentre sul Nordest e in parte sulla Lombardia si potrà avere qualche acquazzone o temporale, pur più occasionale rispetto al Centrosud. Ad ogni modo quasi ovunque le temperature saranno piuttosto basse per il periodo, in particolare al Sud e sul versante adriatico, con massime in alcune casi non superiori ai 15-16°C e minime localmente sotto i 4-5°C su pianure e vallate del Centronord».

Fa più freddo che a Natale: ecco le temperature

«Gelate tardive su gran parte del Centronord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde). Ad esempio - spiega Ferrara - lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C. In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze! In allegato la tabella con il confronto tra le temperature minime di stamattina e quelle dello scorso Natale».