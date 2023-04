Pasquetta al Parco Gondar, rinviato l'evento per maltempo: la nuova data e come fare per i biglietti

Era nell'aria, ora c'è la comunicazione ufficiale. Alla luce delle avverse previsioni metereologiche che a poche ore dall'evento prevedono pioggia durante tutta la mattinata e buona parte del pomeriggio, e delle tante richieste ricevute da clienti e collaboratori, il Festival di Pasquetta al Parco Gondar di Gallipoli viene rinviato a martedì 25 Aprile 2023. I ticket acquistati restano validi per la nuova data.

RInviato il divertimento

Il maltempo si mette di traverso, quindi, anche per l’evento simbolo del Parco, il più grande Festival di Pasquetta in Puglia, una dichiarazione d’amore alla cultura locale, con 15 ore no stop tra arte, cultura e musica, 50mila metri quadrati suddivisi su 6 palchi con più di 100 tra live e djset, luna park, area pic nic, ristoro e street food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada e acrobatic circus, cultura, teatro, writers, sport.

Il programma

Tutto rinviato al 25 quando protagonisti della giornata saranno le incursioni di Mandrake (o forse Teodoro), la carica del gallipolino d’adozione Niccolò Torielli e Tekemaya a dirigere i giochi, live e dj set, writers che a suon di spray coloreranno la giornata di creatività, aree dedicate allo sport con campo da beach volley, calcetto e tennis da tavolo, artisti di strada, laboratori artistici per bambini e spettacoli di acrobazia circense e tanto altro.