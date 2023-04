Il maltempo rovina la festa: annullata la Pasquetta a Torre Quetta. Tutto rinviato a sabato 22 aprile

Il maltempo già annunciato per le prossime ore in Puglia rovina i programmi. Annullata la festa di Pasquetta a Torre Quetta. La decisione era già nell'aria dato che le previsioni del tempo non sono affatto favorevoli per il giorno di Pasquetta. Ora è arrivata l'ufficialità. Non ci sarà la grande festa di inaugurazione di Torre Quetta prevista il 10 aprile. Tutto è stato rimandato a sabato 22 aprile.

La spiaggia aprirà comunque e gli otto chioschi saranno a disposizione di chiunque voglia passare la giornata a Bari, nonostante la pioggia. Per l'inaugurazione del 22 confermato il calendario di eventi comunicato nei giorni scorsi.