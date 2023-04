Albero caduto e danni per il maltempo a Lecce

Danni e alberi caduti causa maltempo a Lecce città. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia locale.

Nel quartiere San Lazzaro, via Gentile chiusa al traffico, all'altezza di via Zuccaro, per un albero di pino sradicato dal forte vento e finito al centro carreggiata. Sfiorata un'auto parcheggiata a poca distanza. Paura anche per un uomo, come ricostruito dal consigliere comunale Gianpaolo Scorrano, che transitava nei paraggi mentre portava a spasso il proprio cagnolino.