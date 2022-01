Gas e rincari bollette, una risposta dai mari italiani. E la Puglia gioca un ruolo strategico

Il piano ha l’obiettivo preciso di aumentare la quota energetica di gas nostrano per attutire le impennate del mercato che si riflettono sulle bollette dei cittadini. Il progetto è di portare a circa 8 miliardi di metri cubi all’anno l’estrazione di gas rispetto a quella odierna che si ferma a quasi la metà. Come? Investendo più di un miliardo di euro su giacimenti di metano già attivi ma “dormienti” e riqualificando impianti in stand by. In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati