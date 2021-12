«Inquinamento, dicembre nero»: Peacelink scrive al ministro Cingolani per il caso Taranto

Peacelink lancia l’allarme benzene a Taranto e chiede al Ministro di non concedere la revisione dell’Aia alla cokeria del gigante dell’acciaio. In una nota, infatti, si parla di picchi mai raggiunti di emissioni nella ex Ilva e di conseguenza sul rione Tamburi.

Il report

Il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti, infatti, ha inviato al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, un report nel quale si evidenzia un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati