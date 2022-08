Forza Italia, ufficiali le liste per le politiche: i candidati in Puglia

Licia Ronzulli capolista al Senato, D'Attis alla Camera e Damiani al Senato, con la candidatura di Francesco Paolo Sisto all'Uninominale di Andria. Forza Italia ha depositato le liste per le elezioni politiche in Puglia e ha annunciato i nomi, che diventano così ufficiali, tramite un post sui social.

Il commento della dirigenza

«Territorio, consensi, curriculum evocativi di precisi valori di Forza Italia: abbiamo appena depositato le liste della squadra azzurra per le prossime elezioni politiche. Una squadra forte e competitiva, in linea con quanto indicato dal nostro presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani- fatta di persone competenti, autorevoli, con un largo consenso, radicamento sul territorio ed una storia pregna di significato», scrivono in una nota il commissario regionale D'Attis e il vice commissario Damiani.