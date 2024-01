Ad oggi nessun contraccolpo economico immediato, ma gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che di fatto rendono sempre più complicati i trasporti marittimi, potrebbero presto incidere negativamente anche sui numeri degli scambi pugliesi. E a soffrire maggiormente sarebbe il porto di Bari. Gli esperti non hanno dubbi: il perdurare del conflitto internazionale, soprattutto dopo i raid della scorsa settimana di Usa e Regno Unito (offensive sostenute dall’Italia), potrebbe avere conseguenze economiche devastanti, a cominciare - e questo peserà soprattutto sui cittadini - dagli aumenti dei prezzi .

Il quadro



Attualmente il sistema portuale italiano e soprattutto quello pugliese sono configurati sulla rotta mediterranea che tramite Suez collega il Far East con la zona Europea e Nord Africana sulla quale transita un valore di import-export nazionale pari a circa 150 miliardi di euro annui. «I porti pugliesi - spiega Carmelo Sasso segretario generale Uiltrasporti Taranto - seppure non siano posizionati in alcuna delle rotte oceaniche principali operate dalle grosse compagnie di navigazione , sono interconnesse tramite servizi di feederaggio e cabotaggio spesso effettuati con navi Ro-ro e comunque unità di dimensioni ridotte che appunto smistano la merce da e verso i grandi hub del Mediterraneo (Gioia Tauro, Pireo, Malta) e dai maggiori porti italiani(Genova, Trieste, La Spezia ) per raggiungere i luoghi di consumo».

Seppur ad oggi non si rilevano grosse difficoltà e forti cali dei traffici poiché il sistema ha risposto in maniera immediata all’emergenza evitando Suez e dirottando i traffici verso il periplo del Capo di Buona Speranza, "qualora questa situazione perdurasse nelle settimane porterebbe ad una inevitabile riconfigurazione delle linee oceaniche ed inevitabilmente dei traffici più in generale nel mediteranno e in Europa".

«Se le merci continuassero ad entrare nel Mediterraneo tramite Gibilterra in luogo di Suez - prosegue Sasso - l’asse dei traffici si sposterebbe inevitabilmente verso l’Atlantico premiando i porti nord europei, i porti dell’alto Mediterraneo spagnoli e francesi e in ultimo quelli del Nord Tirreno. Altro scenario sul lungo periodo sarebbe quello di una sempre maggiore convenienza della merce a raggiungere i porti nord europei che grazie alla loro grande efficienza e alle spiccate capacità logistiche e intermodali potrebbero consentire alla merce di “calare” dal nord Europa tramite ferrovia verso i Balcani e la stessa Italia, di fatto bypassando i nostri porti nelle loro attività principali e relegandoli ad un ruolo del tutto marginale».

I dati