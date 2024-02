Fendi firma l’olio pugliese che tanto ha pagato per la xylella.

Occhi puntati in passerella per la “Mad Mood Milano Fashion Week”. Il format ideato dalla leccese Marianna Miceli sarà caratterizzato dalla presenza di 25 designer che, per mezzo della moda, racconteranno le culture di Italia, Francia, Svizzera, Montenegro, Colombia, Argentina, Bulgaria, Kazakistan, Cina, Uzbekistan e Serbia. L’appuntamento con il fashion a sostegno dell’agricoltura e del sociale romperà gli indugi questo pomeriggio alle 18 presso i Chiostri di San Barnaba a Milano, in occasione dell’incontro al quale prenderanno parte nomi illustri pugliesi come Enrica Ciardo, Salvatore Palma, Alessio Nuzzo, Italian Chef Executive del Barocco Team, recentemente premiati al Campionato Italiano della cucina.

Tra le novità della nuova edizione spicca la partecipazione di Afv - Anna Fendi. La stilista di fama mondiale firmerà una selezione di olio pugliese imbottigliato in ceramica grottagliese per sensibilizzare sulle attuali problematiche agricole in un connubio inedito tra il food e il glamour. Attraverso la moda infatti Mad Mood ha voluto sostenere gli agricoltori (in particolare quelli pugliesi che hanno subito il dramma economico causato dalla xylella).

La sensibilizzazione

Per raggiungere un maggiore risultato e sensibilizzare sulle difficoltà del mondo agricolo, sarà firmato un protocollo d’intesa tra Mad Mood, AFV- Anna Fendi e il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, che interagiranno per diffondere e far conoscere in maniera efficace questo prodotto. La moda sposa, così, l’agroalimentare per supportarlo e rilanciarlo, facendo convergere in un solo elemento le 3 F del Made in Italy: Food con l’olio, considerato “oro giallo” del Sud Italia, Fashion, con la firma di Anna Fendi, e Furniture, ossia la ceramica di Grottaglie, rappresentata per l’occasione dall’artista pugliese Giuseppe Fasano, che prenderà parte al talk d’apertura di questo pomeriggio.

Domani invece la manifestazione vivrà la fase topica con le sfilate di presentazione delle collezioni autunno-inverno 2025. I défilé avranno inizio alle 15. In passerella sfileranno anche le creazioni salentine di Atelier Lucia, Angela Fany in coproduzione con Tripglom, e Istituto Cordella, quest’ultimo tra i partner ufficiale dell’evento.