Covid, calo dei contagi: in una settimana flessione del -46,9% secondo i dati della fondazione Gimbe

Buone notizie per la regione, il covid rallenta la sua corsa e dopo tre settimane di sostanziale stabilità in tutto il paese, la flessione in Puglia in una sola settimana è del -46,9%. Buona anche la performance della Regione sulla copertura dei vaccini in età pediatrica che è al 49,8% rispetto al 32,7 per cento di media nazionale.

I dati della fondazione

Dopo tre settimane di sostanziale stabilità intorno a quota quota 1,2 mln, negli ultimi 7 giorni si è registrata una netta flessione dei nuovi casi Covid (-24,9%), che si attestano a poco più di 900mila e dei casi attualmente positivi (-7,9%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Riduzione che si registra in tutte le regioni - dal -7% del Molise al - 46,9% della Puglia - ad eccezione della Sicilia dove pesano i ricalcoli. La diminuzione dei casi, spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, «in parte è dovuto al calo dei tamponi totali (-8,1%) e in parte a una minore circolazione del virus, che però resta ancora molto elevata».

I numeri del report

Per quanto riguarda i test, in particolare, rileva Gimbe, si registra un calo del numero dei tamponi totali (-8,1%), passati da 7.327.579 della settimana 19-25 gennaio a 6.731.291 della settimana 26 gennaio-1 febbraio, con una diminuzione sia dei tamponi rapidi (-312.410; -5,6%) che di quelli molecolari (-283.878; -16,5%). Scende la media mobile a 7 giorni del tasso di positività di tamponi molecolari (dal 22,9% al 19,7%) e antigenici rapidi (dal 14,0% all'11,6%).

Secondo la Fondazione Gimbe nella settimana 26 gennaio-1 febbraio, ad eccezione della Sicilia per la quale pesano i ricalcoli dell'ultima settimana, in tutte Regioni si è rilevato una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -7 per cento del Molise al -46,9 per cento della Puglia). Scendono da 51 a 20 le Province con incidenza superiore ai 2.000 casi per 100.000 abitanti: Bolzano (2.644), Forlì-Cesena (2.524), Vicenza (2.443), Pordenone (2.402), Macerata (2.401), Ravenna (2.345), Rimini (2.306), Fermo (2.258), Gorizia (2.216), Bologna (2.214), Ascoli Piceno (2.188), Ancona (2.131), Pesaro e Urbino (2.127), Reggio nell'Emilia (2.123), Verona (2.109), Trieste (2.051), Treviso (2.042), Ferrara (2.038), Livorno (2.037) e Padova (2.031).

Occupazione dei posti letto

Resta ancora alta la pressione sugli ospedali a causa del Covid-19 ma, nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio, si iniziano a intravedere i primi miglioramenti. Rispetto alla settimana precedente, infatti, scendono dell'8,4% i ricoveri in terapia intensiva (passati da 1.691 a 1.549) e rimangono sostanzialmente stabili, con un -0,8%, i ricoverati con sintomi (scesi da 20.037 a 19.873). I decessi sono stati 2.581 e vedono, invece, un leggero aumento del 2,5%. E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Vaccini

Secondo la Fondazione Gimbe al 1 febbraio sono ancora 7,4 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino, tra cui 2,46 milioni della fascia 5-11 anni e 693mila della fascia 12-19 che influenzano la sicurezza delle scuole, oltre a 1,89 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave che alimentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Al 2 febbraio nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 1.607.472 dosi: 1.200.584 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino (di cui 533.972 hanno completato il ciclo vaccinale), con un tasso di copertura nazionale che si attesta al 32,7 per cento con nette differenze regionali (dal 18,5 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al 49,8 per cento della Puglia). Al 2 febbraio sono state somministrate 33.842.101 terze dosi con una media mobile a 7 giorni di 372.939 somministrazioni al giorno. In base alla platea ufficiale (n. 42.518.205), aggiornata al 1 febbraio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è del 79,6 per cento con nette differenze regionali: dal 72,9 per cento della Sicilia all'85,8 per cento della Valle D'Aosta.