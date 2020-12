Covid, 1.382 nuovi positivi e 26 morti in Puglia: i dati delle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati scendono ai livelli di un mese fa

Su 10.848 test per l'infezione da Covid-19 , sono stati registrati 1.382 casi positivi: 566 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 309 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 26 decessi: 18 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto (qui il bollettino completo).

Il rapporto positivi/tamponi scende di poco rispetto a ieri: oggi è pari al 12,7% (numero di casi registrati ogni 100 tamponi); ieri era al 14,06%. Dopo una breve flessione, sono ripresi a salire i dati riferiti agli attualmente positivi e ai pazienti trattati a domicilio. Continua, invece, a scendere quello rapportato ai pazienti trattati in ambito ospedaliero, ora tornati ai livelli di un mese fa.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 951.771 test; 24.263 sono i pazienti guariti; 53.389 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 79.808, così suddivisi:

30.676 nella provincia di Bari;

9.270 nella provincia di Bat;

5.840 nella provincia di Brindisi;

17.603 nella provincia di Foggia;

6.260 nella provincia di Lecce;

9.621 nella provincia di Taranto;

468 attribuiti a residenti fuori regione;

70 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA