Corruzione elettorale, indagato Francesco Ventola

Francesco Ventola, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia nonché candidato alle europee con il partito di Giorgia Meloni, è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale in relazione alle amministrative di Canosa di Puglia, sua città natale, del giugno 2022.



L’indagine, coordinata dalla procura di Trani, è stata aperta per fatti che sarebbero stati accertati il 29 marzo 2022: il pm Marcello Catalano ha chiesto e ottenuto, lo scorso 14 settembre, la proroga delle indagini. Assieme a lui sono indagate altre otto persone.

La replica

Pochi minuti dopo la conferenza stampa, è stato lo stesso Ventola a diffondere una nota per precisare la sua posizione: "Con riferimento alla vicenda giudiziaria rilevo che per la seconda volta Andrea Silvestri ha tenuto una conferenza stampa con l’intento di gettare fango, in modo calunnioso, sulla mia persona e sull’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia.

A riguardo intendo innanzitutto precisare che è che è stata proprio la denuncia dell’entourage di Andrea Silvestri e della sua parte politica a innestare, come atto dovuto, il fascicolo presso la Procura di Trani, che sta indagando sulla veridicità e rilevanza di quanto denunciato; inoltre, va detto che proprio colui che, con toni da tribuno, ha denunciato la presunta corruzione elettorale è un politico il cui ‘curriculum giudiziario’ va dall’associazione per delinquere, al peculato, alla falsità materiale, alla falsità ideologica, alla truffa, reati per i quali è stato arrestato e, per alcuni capi di imputazione anche condannato"

“Mi preme altresì evidenziare - continua Ventola - che Silvestri già qualche mese fa convocò una conferenza stampa con lo scopo di dare pubblicità all’inchiesta, ribadisco aperta in seguito alla denuncia dell’entourage.

Abbiamo denunciato Silvestri per quelle dichiarazioni calunniose e false e vagliamo ora attentamente anche le più recenti propalazioni, per riservare loro analogo trattamento giudiziario. Resta ferma la nostra consapevolezza di nulla avere da rimproverarci, con la certezza di potere continuare a guardare negli occhi i cittadini, a cominciare da quelli di Canosa".