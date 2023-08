Due nuove proposte arricchiscono il dibattito sui contenitori da riservare ai grandi eventi nel Salento. «Utilizziamo le cave di Gallipoli», suggerisce l’imprenditore Giuseppe Coppola. «E perché non le aree industriali?», incalza il presidente di Asi Lecce, Massimo Albanese. Se n’è cominciato a discutere già due ore dopo la fine del concerto dei Negramaro, organizzato il 12 agosto nell’area dell’aeroporto “Fortunato Cesari” di Galatina e partecipato da 40mila persone. Un evento che se, per un verso, ha testimoniato ancora una volta la diffusa passione per la band salentina, per l’altro ha messo a nudo il gap infrastrutturale che la provincia di Lecce, pur nella sua affermata veste di meta turistica top, patisce anche nell’ambito della cultura e dello spettacolo. Tanto che, tra le migliaia di lamentele dei fan che hanno subito disagi per raggiungere la location e l’offerta di tutela del Codacons, qualche sindaco - come Carlo Salvemini, primo cittadino di Lecce - ha posto seriamente la questione dell’individuazione di spazi adeguati a ospitare simili concerti, fornendo tra l’altro immediata disponibilità.

APPROFONDIMENTI

ATTUALITà Il regista Veronesi: «Negramaro, io c'ero. Disagi come in tutti i grandi eventi, ma il Salento sia orgoglioso» IL DIBATTITO Grandi concerti e fiere, Lecce si candida: «Nel Pug uno spazio dedicato, ecco dove» LECCE Negramaro, il sindaco Vergine: «Limare gli errori, ma qui possiamo ospitare altri eventi». Lo sfogo della maschera: «Troppa maleducazione» LECCE Il concerto e i disagi, Sangiorgi: «Sono molto dispiaciuto, non dovrà più accadere. Ci abbiamo messo l'anima per questo evento: grazie a voi»/Video

Le voci degli imprenditori

Coppola è l’amministratore dell’omonima storica cantina di Gallipoli. E, già presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce nonché attuale componente di Faita Federcamping, è convinto che la risposta all’esigenza (ri)emersa sia proprio negli spazi di cui il Salento già gode. «Credo che l’ubicazione di un grande contenitore per gli eventi debba essere direttamente collegata con le arterie stradali principali. Le cave rappresentano indubbiamente un contenitore naturale per queste manifestazioni, anche perché garantiscono anche un contenimento acustico non da poco». È proposta che, in realtà, ricalca esperienze - anche di un certo spessore e molto fortunate -, condotte nel Salento già più di trent’anni fa. Si pensi - giusto per citare quella che ha lasciato il segno - alla esclusiva performance di Carmelo Bene nelle cave di Cursi: “Canti Orfici”, era il ‘92. Mentre più recente è l’esperienza (caratterizzata anche da un lungo contenzioso amministrativo sull’agibilità) vissuta con i grandi concerti nelle cave di Cavallino, sotto la omonima insegna divenuta tra il 2002 e il 2016 tra quelle di riferimento nel panorama musicale pugliese, grazie al passaggio di artisti del calibro di Ligabue, Jamiroquai e Peter Gabriel oltre che di dj di grido. Nel proporre le cave, l’imprenditore salentino fa riferimento a un’area ben precisa, ovvero le cave di Mater Gratiae a Gallipoli, ritenuto il più antico e imponente sito di estrazione del carparo. Ma, cambiando tipologia di contenitore, Coppola propone anche le ex cantine Megha, sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli: «Occorrono grandi superfici, ma allo stesso tempo occorre fare anche una scelta. Non bisogna infatti correre il rischio di duplicare l’errore fatto in passato con la moltiplicazione dei micro-quartieri fieristici. Esisteva una Fiera che era quella di Galatina, peraltro partecipata dalle istituzioni provinciali, ed era dovere di tutti potenziarla e utilizzarla come fiera del Salento. Invece - riflette Coppola - la miopia e la modesta espressione campanilistica ha favorito il fallimentare proliferare di micro-fiere».

Anche Massimo Albanese colloca la sua proposta nell’ottica della valorizzazione dell’esistente. «Nell’ambito dell’interessante dibattito nato sul tema degli spazi per grandi eventi, ritengo che possa essere utile ricordare che gli agglomerati industriali dispongono di aree e servizi che, debitamente allestite, potrebbero ospitare questa tipologia di raduni», fa notare il numero dell’Area di sviluppo industriale di Lecce, sotto il cui controllo rientrano le zone industriali di Lecce-Surbo, Gallipoli, Galatina-Soleto, Maglie-Melpignano, Nardò-Galatone e Tricase-Specchia-Miggiano. Tutte aree all’interno delle quali è stato ritagliato anche il perimetro (attualmente pari a 318 ettari) della Zona economica speciale Adriatica che consente investimenti agevolati. «I nostri agglomerati industriali - dice il manager - rappresentano spazi già collegati alle arterie più importanti, molto spesso vicine agli ospedali e ad altri servizi e che, proprio nelle ore serali e notturne, risultano scarsamente utilizzati. Potrebbe essere un modo per ottimizzare l’utilizzo del territorio senza ricorrere all’uso delle pregiate aree agricole o alle congestionate aree urbane».

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paride Mazzotta, intanto, annuncia il deposito di una richiesta di audizione in Commissione Cultura «per riunire tutti gli interlocutori interessati», avviando il confronto, del quale «la Regione deve essere regista. Si può davvero fare tanto e mettere il Salento nelle condizioni di competere con capitali europee che da anni ospitano eventi di rilievo internazionale.