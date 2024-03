Comunali a Lecce, sfida tra Salvemini e Poli Bortone: ecco cosa ne pensano i cittadini

Dopo tanti tavoli e discussioni, il centrodestra leccese ha trovato il suo candidato per le prossime amministrative in città in programma il prossimo 8 giugno. La sfida potrebbe incentrarsi sul tema della mobilità, da una parte c'è Carlo, con le piste ciclabili che hanno rivoluzionato la mobilità in città. Dall'altra parte c'è Adriana, già sindaco dal 98 al 2008, periodo in cui aè stato installato il filo bus. Due idee di mobilità che ancora oggi continuano a far discutere i cittadini che saranno chiamati a scegliere un primo cittadino che non rappresenterà sicuramente una novità politica a palazzo Carafa.