Repubblica dedica un articolo a Lecce, ma le foto sono sbagliate: c'è la spiaggia di Gallipoli

Un nuovo "falso" su Lecce. Dopo il presepe nell'anfiteatro pubblicizzato sulla rivista distribuita sui treni (presepe che ha cambiato location da anni) oggi Lecce si ritrova circondata... dal mare di Gallipoli. Il tutto accade sul Venerdì di Repubblica, che ha dedicato un articolo al mare del capoluogo salentino. Un errore che ha fatto sorridere il sindaco Carlo Salvemini.

Il post del sindaco Carlo Salvemini

A segnalare la svista, come detto, è lo stesso sindaco di Lecce Carlo Salvemini. «Oggi sul “Venerdì” di Repubblica parlano di Lecce - scrive il primo cittadino in un post sulla sua pagina Facebook -.

Ma non del suo ormai conosciuto e ammirato patrimonio storico monumentale bensì del suo mare e delle nostre politiche pubbliche per dare valore, riconoscimento, tutela, centralità ai nostri 20 chilometri di costa. Tanto lavoro non è stato vano e comincia ad essere riconosciuto: rigenerazione urbana, piano comunale delle coste, demolizioni manufatti abusivi, realizzazioni di reti acqua-fogne-gas, progetti e investimenti per oltre 20 milioni di euro finanziati col Contratto Istituzionale di Sviluppo. È un’attenzione che ci fa piacere e ci responsabilizza ulteriormente perché c’è tanto di bello da fare. (a cominciare dal dotare le testate nazionali di un archivio fotografico delle spiagge di Lecce: per errore hanno messo Gallipoli per la soddisfazione del nostro Stefano Minerva».