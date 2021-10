Case popolari, Stellato: «Alloggi assegnati anche a coppie dello stesso sesso»

"Alloggi popolari assegnati anche a coppie dello stesso sesso, equiparando il trattamento tra conviventi contro ogni discriminazione". A stabilirlo è un emendamento presentato da Massimiliano Stellato, capogruppo dei Popolari nel Consiglio regionale pugliese, a una proposta di legge regionale di modifica della legge che disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'emendamento alla legge regionale sulle assegnazioni

L'emendamento intende modificare i requisiti per l'assegnazione stabiliti dalla legge regionale a garanzia di una maggiore equità sociale, «cristallizzando il concetto di famiglia secondo il principi stabiliti dalla cosiddetta legge Cirinnà». «L'obiettivo - prosegue Stellato - è quello di estendere la platea dei percettori di un diritto, che in questo caso è quello di accesso alle assegnazioni di alloggi popolari, e di equiparare, contro ogni discriminazione, le garanzie tra coppie di conviventi. L'idea politica ispiratrice della norma è che i diritti sociali delle persone non possano essere messi in discussione dalla forma di famiglia che ognuno legittimamente sceglie».