Bollettino Covid in Puglia: picco contagi, 463 nuovi casi. Bari e Foggia le più colpite

Ancora un picco di contagi in Puglia 463 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore su 21.444 test effettuati. Ma il bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia registra purtroppo anche 1 morto. La provincia più colpita dall'incremento dei nuovi positivi è Bari con 147 casi. Seguono Foggia con 85 nuovi test positivi e Brindisi con 75 contagi.

I casi nelle singole province

Provincia di Bari: 147

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 75

Provincia di Foggia: 85

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 55

Residenti fuori regione: 0



Sono inoltre 5.153 le persone attualmente positive: 127 quelle ricoverate in area non critica mentre 18 sono in terapia intensiva.