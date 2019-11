Uomo scomparso a Monteroni: si setacciano anche le campagne

Sono ore di apprensione per le sorti di un anziano di Monteroni. Si chiama Vittorio Quarta e ha 80 anni. Di lui si sono perse le tracce nella giornata di oggi, sabato 9 novembre. In mattinata è uscito di casa per una delle sue lunghe passeggiate a piedi che era solito fare ogni giorno, nel centro abitato come nelle campagne. All’ora di pranzo però non è rientrato e subito è scattato l’allarme. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della locale stazione, diffondendo poi la foto e lanciando un appello alla popolazione tramite Facebook. L’anziano non aveva con sé il cellulare. Le ricerche sono in corso: nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno attivato una unità di comando locale (Ucl) nei pressi del campo sportivo comunale di Monteroni. Si tratta della sala operativa mobile che sta coordinando le attività di ricerca che procedono con un massiccio dispiegamento di personale non solo dei vigili del fuoco ma anche di carabinieri, polizia municipale e protezione civile. Da ore proseguono le perlustrazioni a tappeto delle zone periferiche e rurali di Monteroni e dintorni. In azione una ventina di mezzi e anche le unità cinofile. Si teme che l’anziano possa aver perso improvvisamente il senso dell’orientamento o essersi ferito. Oppure che possa aver accusato un malore. Ecco perché le ricerche, soprattutto col sopraggiungere della notte, hanno assunto i contorni di una corsa contro il tempo. Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA