Scompare tra la folla bimbo di sei anni: ritrovato da quattro mini vigili

OSTUNI - Si perde in mezzo alla folla, a 6 anni, in una Piazza della Libertà a Ostuni, in provinca di Brindisi, stracolma di gente: quattro mini vigili recuperano il piccolo, e pongono fine all’angoscia dei genitori. Poteva trasformarsi in tragedia una passeggiata tra i vicoli del borgo antico per una famiglia in vacanza della Città Bianca : ora, invece, oltre il lieto fine, con ogni probabilità di sarà anche un encomio ufficiale, ai protagonisti di questa bella storia da parte dei vertice della polizia locale di Ostuni, guidata dal comandante Francesco Lutrino.Un senso di responsabilità manifestato in ogni momento della vicenda, in cui i quattro piccoli vigili hanno agito con la professionalità dei grandi. C’è stato anche un coordinamento tra di loro, due in divisa, due in borghese, fondamentale affinché il minore allontanatosi improvvisamente dalla famiglia, potesse riabbracciare i propri genitori.Nell’ultimo caso dei giorni scorsi, i quattro mini vigili, che hanno ricevuto intanto i complimenti del sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, sono andati ben oltre le loro attività, dimostrando coraggio e professionalità nel saper gestire una situazione non facile, in cui era coinvolto un bambino di pochi anni.