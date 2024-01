Notte movimentata nel nord Salento: due furti falliti e uno compiuto

Notte movimentata quella appena trascorsa nel nord Salento: due i furti falliti, a Carmiano e Monteroni, mentre è andato a segno quello in un circolo con la sala slot di Veglie, ma il presunto responsabile, individuato dal personale della Ggs Velialpol, è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Al vaglio degli investigatori eventuali collegamenti tra i tre casi.

Quest’ultimo episodio si è verificato intorno alle 3.30 della notte, ai danni del circolo “Lucky slot” di via Collodi a Veglie, dove l’allarme collegato all’istituto di vigilanza della Velialpol ha attirato sul posto le pattuglie.

Arrivati sul posto i vigilanti hanno notato un uomo uscire dal circolo con una borsa contenente presumibilmente la refurtiva e gli attrezzi per lo scasso. Nella sala infatti erano state svuotate dell’incasso 6 slot-machine. Inseguito e fermato poco dopo, l’uomo è stato affidato ai carabinieri della stazione di Trepuzzi, che completati gli accertamenti di rito lo hanno denunciato.

Furto fallito invece, alcuni minuti prima delle 3, nella stazione di carburanti S-Gas di Monteroni, situata sulla via Lecce-Porto Cesareo. L’allarme scattato ha attivato gli agenti della vigilanza che una volta arrivati sull’area hanno notato una porta d’ingresso secondaria agli uffici danneggiata, ma dei furfanti non vi era più traccia, fuggiti frettolosamente a mani vuote.

E sempre nel corso della notte a Carmiano, è stato preso di mira il centro “Luisa Esposito hair e make up” in via don Alessandro Niccoli. I ladri hanno utilizzato una grossa pietra per sfondare la porta d’ingresso e una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa. L’allarme attivato nel centro anche in questo caso ha costretto i furfanti a fuggire via con un magro bottino. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.