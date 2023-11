Vigili del fuoco, mezzi fuori uso e il distaccamento di Ugento resta chiuso

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Ugento è chiuso da circa un mese per mancanza di mezzi. Sia le due campagnole, sia l’autopompa serbatoio (Aps) in uso ai volontari, infatti, sono fuori uso e non è stato ancora provveduto alla loro riparazione. Il problema - non nuovo per il distaccamento ugentino, ma anche per altre sedi (in questi giorni anche Tricase pare stia facendo i conti con mezzi danneggiati) - si è fatto sentire soprattutto quando, per alcuni incendi su Ugento, in alcuni casi a poche centinaia di metri dal distaccamento, si è reso necessario l’intervento degli operatori di altri paesi.

Vigili del fuoco, mezzi danneggiati



La più vecchia delle due campagnole, una Land Rover, è danneggiata da circa due anni per un grave danno al motore.

Il secondo pick-up con modulo antincendio, concesso pochi mesi fa in comodato d’uso da parte del Comune, nel corso di un intervento si è danneggiato ed è fermo da una ventina di giorni. L’Aps, invece, ha subìto un danno a fine settembre, è stata riparata, ma all’inizio di ottobre ha riportato un danneggiamento alla pompa e, quindi, è inutilizzabile per lo spegnimento di incendi. Il risultato è l’impossibilità, per gli operatori volontari del distaccamento, di entrare in servizio e di garantire l’operatività sul territorio di loro competenza (un’area che comprende Ugento con il suo parco naturale e le sue località marine, Racale, Melissano, Alliste, Felline, Acquarica e Salve, con le rispettive marine) che, giocoforza, deve essere coperto dagli altri distaccamenti.



Per esempio, l’incendio che la notte tra il 25 e il 26 ottobre ha colpito due auto alla periferia di Ugento, in una strada distante solo pochi passi dal distaccamento, è stato domato dai vigili del fuoco di Gallipoli, quando i colleghi del posto avrebbero impiegato solo pochi minuti per arrivare e spegnere il rogo. Con l’ultimo corso di formazione concluso nel 2022, presso il distaccamento possono essere in servizio, a turno e con i giusti mezzi, più di 30 unità operative.

Il vicesindaco



«Per una sfortunata coincidenza temporale - commenta il vicesindaco di Ugento, Massimo Lecci - i mezzi sono andati fuori uso contemporaneamente, ma abbiamo già sollecitato il comando provinciale affinché intervenga per risolvere il problema. Il Comune - aggiunge - ha trasferito in comodato d’uso gratuito un mezzo della Regione, mezzo che era omologato e che è stato verificato, al momento della consegna, da parte del Comando provinciale ed era perfettamente funzionante e a norma. È stato sottoposto a valutazione da parte dei meccanici del Comando prima dell’immatricolazione. Il danno, purtroppo, si è verificato durante gli interventi».

Per quanto riguarda l’autopompa serbatoio, invece, «dovrebbe essere sostituita, ma è tutto di competenza del Ministero: come Comune non possiamo fare più di quello che già stiamo facendo. Nel distaccamento - chiude Lecci - abbiamo investito tanto, oggi ci sono tanti operatori e bisognerebbe metterli nelle condizioni di lavorare. Stiamo ricevendo rassicurazioni: speriamo che il nuovo mezzo arrivi nel giro di pochi giorni».