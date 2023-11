Bar frequentato da "pregiudicati". il questore sospende l'attività per 15 giorni

Bar chiuso per 15 giorni. Il provvedimento del questore di Lecce - del 3 novembre scorso - è stato notificato questa mattina dagli agenti della Questura di Lecce al gestore di un esercizio pubblico di Squinzano. Il provvedimento è scattato a seguito di una serie di controlli che ha permesso agli agenti di verificare la frequentazione assidua del bar da parte di pregiudicati (con gravi precedenti penali) alcuni dei quali «inseriti in contesti di criminalità organizzata».

La decisione del questore

La misura cautelare emessa dal Questore - sospensione per giorni 15 della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande - ha l'obiettivo di prevenire eventuali rischi ma soprattutt evitare che il bar diventi luogo di aggregazione di pregiudicati o trasformarsi in base logistica per la pianificazione di ulteriori azioni criminose.