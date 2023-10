È trascorso un anno da quando è stato “inaugurato” l’ex mercato del Pesce di piazza del Ferrarese a Bari. Un anno in cui, però, i cancelli del piano terra, che doveva essere destinato ad un mercato a chilometro zero, sono poi rimasti chiusi. L’edificio, che ha fatto da sfondo ad un suggestivo videomapping per il Prix Italia, è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione tra il 2021 e il 2022 che però hanno riguardato solo una parte della struttura: il piano terra (rivelati anche gli scavi archeologici della banchina del porto di Bari) e una serie di adeguamenti impiantistici al primo piano. Per il primo lotto sono serviti circa 5 milioni di euro.

Progetto fermo



Da quell’inaugurazione però è trascorso un anno e il mercato stile “Boqueria” di Barcellona resta solo sulla carta. Gli uffici comunali della ripartizione Sviluppo economico insieme all’Urbanistica sono al lavoro per la redazione del bando di affidamento degli spazi. L’idea sarebbe quella di individuare un unico gestore che poi dovrebbe “distribuire” gli stalli, nel rispetto di un preciso disciplinare: nel mercato dovranno essere esposte merci locali di natura enogastronomica ed artigianale. La redazione del bando sta richiedendo più tempo del previsto e la speranza è comunque di riuscire a procedere con la pubblicazione a breve e nel caso di aggiudicazione di inaugurare il mercato anche per Natale.

Piazza del Ferrarese è un punto di riferimento per i turisti, anche per la presenza dell’infopoint all’interno proprio dell’ex mercato del Pesce. Quindi l’apertura delle bancarelle sarebbe un ulteriore elemento di attrazione. Soprattutto in vista del Natale quando la stessa piazza viene abbellita dalla presenza del grande albero.

I lavori per il recupero del primo piano

Ma il futuro dell’ex mercato del Pesce non si ferma al solo piano terra. Con un altro milione di euro la Sovrintendenza provvederà al restyling del primo piano dove sarà realizzata una sorta di foresteria per gli artisti e del roof garden dove sarà aperto anche un bar. Da qui si ha una visione nuova dall’alto della città di Bari, in asse con corso Cavour: sarà creata quindi una piazza pubblica ad una quota più alta rispetto a piazza del Ferrarese.

«Sarà un contenitore straordinario e ricco di funzioni – aveva commentato il sindaco Antonio Decaro - una galleria espositiva, una casa per gli artisti che arriveranno a Bari, un moderno mercato delle nostre eccellenze enogastronomiche, una caffetteria e soprattutto, il più bel terrazzo della città, che regalerà ai baresi e ai turisti una vista sorprendente di Bari».

Lavori in vista anche per il Margherita. Dopo la chiusura del World press Photo (la prestigiosa mostra di fotogiornalismo giunta alla decima edizione a Bari e prevista dal 13 ottobre al 10 dicembre) il teatro sarà interessato da ulteriori interventi di restauro. Il progetto era pronto già da prima dell’estate ma ha subito una serie di ritardi legati all’adeguamento normativo ed economico. Si attende per le prossime settimane, da parte della Sovrintendenza, la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori da due milioni di euro. Gli interventi, attesi quindi per il 2024, riguarderanno il completamento del restauro. Il cui primo lotto si è concluso nel 2018. Ora ci si occuperà del pieno recupero del teatro anche nel piano ammezzato e al primo piano: spazi che potranno essere adoperati per mostre, esposizioni o anche eventi dal vivo. I lavori dovrebbero durare un anno. Con il completamento del Margherita e del Mercato del Pesce si chiude un progetto, quello del Miglio dei teatri, che ha portato alla riapertura del Piccinni e del Kursaaal Santalucia.

