Salento, incendio nella notte: a fuoco quattro auto e uno scooter

Notte di fuoco nel Basso Salento. A Presicce-Acquarica sono andati distrutti dalle fiamme cinque mezzi. Si tratta di quattro auto e di uno scooter. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 23.30 di ieri in un cortile di via Adua, in località Presicce, non molto lontano dall'uscita del paese in direzione Salve. I mezzi erano posteggiati in fondo ad un cortile e sono andati completamente distrutti nell'incendio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza ciò che restava dei mezzi. Spetterà ai pompieri e alle forze dell'ordine, ora, ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause del rogo, al momento sconosciute. Potrebbero rivelarsi di aiuto le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona.